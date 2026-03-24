L’ultima puntata della seconda stagione di “Vanina – Un vicequestore a Catania” è andata in onda mercoledì 25 marzo. La serie televisiva ha concluso la sua narrazione con un episodio che ha visto protagonisti i personaggi principali alle prese con le loro vicende. La puntata ha mostrato le risoluzioni di alcuni casi e le evoluzioni delle trame create nel corso della stagione.

La seconda stagione di ‘ Vanina – Un vicequestore a Catani a’ è giunta al termine. Mercoledì 25 marzo andrà, infatti, in onda l’ultima puntata di questo secondo capitolo della fiction tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia con protagonista Giusy Buscemi nel ruolo della protagonista Giovanna Guarrasi. Dove eravamo rimasti. Nel terzo episodio della seconda stagione, Vanina – insieme alla sua squadra – si è ritrovata a indagare sull’omicidio di Vasco Nocera e a sentire sull’accaduto anche i suoi familiari per riuscire a comprendere l’intero caso. Sul fronte privato, invece, la donna si ritrova ancora nel mezzo di un triangolo: ha scoperto che Paolo (Giorgio Marchesi) ha iniziato a frequentare un’altra donna e ha allontanato Manfredi (Corrado Fortuna) durante una serata in discoteca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Vanina 2’: cosa succede nell’ultima puntata del 25 marzo

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