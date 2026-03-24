Valigie piene di sigarette a Ciampino maxi multe da 375mila euro per i passeggeri

Nella maggior parte dei casi i quantitativi di tabacchi trasportati superavano i limiti consentiti dalla normativa europea e nazionale Una montagna di tabacco e un conto salatissimo che difficilmente i trasgressori dimenticheranno. Non sono state giornate fortunate per oltre cento passeggeri transitati dall'aeroporto Pastine di Ciampino. Il bilancio finale di una serie di controlli parla di 140 chili di sigarette sequestrate e sanzioni da capogiro che, messe insieme, superano la cifra monstre di 375.000 euro. Il meccanismo, scoperto dagli uomini della guardia di finanza di Ciampino in collaborazione con l'agenzia delle dogane e dei monopoli, era quasi sempre lo stesso: valigie cariche ben oltre il limite consentito, sperando di passare inosservati tra i flussi dei viaggiatori UE ed extra-UE. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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