I FUNERALI. Tanti in questi giorni hanno reso omaggio al feretro di Valentina Sarto, la donna uccisa dal marito, nella loro casa di via Pescaria. Il fratello giunto dalla Germania: «Mai avrei pensato a un simile epilogo». «Chiediamo giustizia». È l’appello corale dei familiari di Valentina Sarto, la donna di 41 anni uccisa mercoledì nella sua abitazione di via Pescaria dal marito Vincenzo Dongellini. Lo chiedono con forza fuori dalla casa del commiato Beppe e Alessandra Vavassori di via San Bernardino 139, dove è composta la salma e dove anche per tutta la giornata di lunedì sono stati molti amici e amiche che hanno portato la loro vicinanza. Tante anche le telecamere delle tv, anche nazionali, a testimonianza di quanto il delitto di Valtesse, nella sua gravità, abbia suscitato sgomento non solo a Bergamo ma un tutta Italia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Valentina, oggi l’ultimo saluto. Per lei 50 rose blu: «Le adorava»

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