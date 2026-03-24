Valencia si prepara all’estate con l’intenzione di rafforzare la linea difensiva. La società sta valutando diverse soluzioni e si sta muovendo in anticipo sul mercato. Nei prossimi mesi, potrebbero arrivare nuovi giocatori o operazioni di mercato per migliorare la rosa. La volontà è di intervenire sulla difesa, senza ancora aver definito le scelte definitive.

Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere.Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Calciomercato Juve: scambio David Kolo Muani col Psg. Dirigenza al lavoro, cosa potrebbe succedere in estate Juventus, allarme seconde linee: sette giocatori completamente spariti dalle rotazioni di Spalletti! Il focus Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Pio Esposito titolare in Italia Irlanda del Nord? A cosa sta pensando davvero Gattuso per i playoff Mondiali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Valencia, si prepara un’estate caldissima: il club vuole rinforzare la difesa e valuta diverse soluzioni. Le ultime

Articoli correlati

Milan, un ex interista per rinforzare la difesa: sfida lanciata alla Juventus! Le ultime newsIl Milan, alla ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri, in questo calciomercato invernale, può...

Leggi anche: Nicolussi Caviglia può cambiare squadra: questo club di Serie A vuole l’ex Juve per rinforzare la regia. Tutte le novità

Approfondimenti e contenuti su Valencia si prepara un'estate...

Discussioni sull' argomento Manfredonia si prepara al grande ritorno del triathlon: sport, mare e spettacolo in riva al golfo; Liga: colpo salvezza dell'Elche, Valencia corsaro a Siviglia; Chef Francesco Montillo approda Al Guasco, la cucina tradizionale fa un salto in avanti verso il futuro; Morrissey odia il rumore? ha cancellato la prima data della tournèe spagnola perché disturbato dal rumore delle Fallas valenciane.

Las Fallas Festival infiamma ValenciaValencia si prepara a celebrare Las Fallas: come ogni anno, dal 1 al 19 marzo le vie della città spagnola si riempiono di colori, musica, artigianato, spettacoli e di visitatori pronti a vivere questa ... ecodibergamo.it

3 giorni pieni a Valencia. Per fortuna solo l'ultimo giorno abbiamo incrociato - facebook.com facebook