MARCHE, SARDEGNA, VAL SUSA E ADESSO IL CILENTO L’hotel di Paestum bolla la notizia come «falsa» ma l’agenzia mostra la foto sul suo sito Un’agenzia di viaggi israeliana, la Pastoral, sulla sua pagina social pubblicizza ormai da settimane un soggiorno in Cilento tra il 31 marzo e il 9 aprile, in concomitanza con la Pasqua ebraica. Meta prescelta: Paestum. «Questa vacanza – recita la locandina – è stata pensata con cura per le famiglie che cercano standard elevati, un’osservanza kosher senza compromessi, tranquillità». Non si fa cenno all’albergo, ma è pubblicata in evidenza una foto dell’hotel Ariston. La faccenda è finita a inizio marzo... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Vacanze italiane, tra mare e Alpi la «decompressione» dei militari Idf

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