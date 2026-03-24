(LaPresse) Nuovi agenti federali per l’immigrazione (ICE) sono stati dispiegati negli aeroporti degli Stati Uniti per supportare i controlli di sicurezza, in un momento di forte pressione sul sistema. La decisione arriva dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato l’invio di personale aggiuntivo per affiancare la Transportation Security Administration, mentre il governo è paralizzato da uno shutdown. Da settimane, centinaia di migliaia di dipendenti del Dipartimento per la Sicurezza Interna — inclusi agenti della TSA, dei Servizi Segreti e della Guardia Costiera — lavorano senza stipendio, a causa del mancato rinnovo dei finanziamenti da parte del Congresso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, agenti dell'ICE schierati all'aeroporto di New Orleans

Articoli correlati

Leggi anche: Usa, schierati aerei da guerra in un aeroporto europeo. «È la base per l'attacco all'Iran». Ecco quando

Usa, continuano in Minnesota le operazioni di controllo degli agenti federali dell'ICE(LaPresse) Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha annunciato che la repressione federale dell’immigrazione nello Stato dovrebbe terminare “in...

Contenuti utili per approfondire New Orleans

Temi più discussi: Trump manda i rambo dell’Ice a fare la guardia agli aeroporti; L'ultimo paradosso di Trump: gli agenti Ice specializzati nelle espulsioni messi a gestire l'accoglienza negli aeroporti Usa; Trump dispiega agenti dell'ICE in 14 aeroporti e non esclude di utilizzare la Guardia Nazionale; Trump invia agenti di immigrazione statunitensi negli aeroporti mentre il caos delle chiusure si aggrava.

Usa, agenti dell'ICE schierati all'aeroporto di New Orleans(LaPresse) Nuovi agenti federali per l’immigrazione sono stati dispiegati negli aeroporti degli Stati Uniti per supportare i controlli di ... stream24.ilsole24ore.com

Usa, l'Ice negli aeroporti. Trump: se serve anche la Guardia NazionaleRoma, 24 mar. (askanews) - Donald Trump ha dispiegato negli aeroporti di diverse città degli Stati Uniti gli agenti dell'Ice, l'Immigration ... stream24.ilsole24ore.com

“Sono andato un’ultima volta a New Orleans per cercarla dopo il Covid. È stato come si avesse parlato attraverso un brano su Youtube”. Yari ha parlato della sorella Ylenia. Che cosa ha raccontato. - facebook.com facebook

Harden e Mitchell firmano la rimonta dei Cleveland Cavaliers su New Orleans @Sportando x.com