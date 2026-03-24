Urso a segno per il Lecco Si rivede Lanini | doppietta

Ha un’arma in più il Modena per il finale di stagione: prima da titolare nel 2026 per Alessandro Sersanti, fermato da problemi fisici, e nel 2-1 dei canarini sul Mantova è stato proprio il centrocampista, ammirato in granata lo scorso anno, a sbloccare il risultato con il 2° gol stagionale. Restando in Serie B, nel Palermo il bomber che non ti aspetti, il difensore Mattia Bani firma il blitz di Padova (0-1) con la terza rete stagionale (seconda consecutiva), si affida invece all’ex rosanero Matteo Brunori, la Sampdoria, 3° centro in blucerchiato (1 nel Palermo ad inizio stagione) nel 2-1 contro l’Avellino. SERIE A. Oltre le più rosee aspettative Edoardo Motta tra i pali della Lazio: 3 partite giocate e 3 vittorie (2 senza reti subite) e nel successo esterno di Bologna (0-2), la perla del rigore parato a Orsolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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