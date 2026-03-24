Urine scure feci grigie e pelle gialla | i sintomi dell'Epatite A l'infezione virale del fegato

Attualmente nella provincia di Napoli e Latina si registra un aumento significativo dei casi di Epatite A rispetto alla media attesa, con decine di persone ricoverate o sotto osservazione. Gli esperti spiegano quali sono i sintomi e i segni cui prestare attenzione, dal dolore addominale - in particolar modo all'altezza del fegato - al malessere generalizzato, passando per ittero, feci grigie e urine di una colorazione più scura del normale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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