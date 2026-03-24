Clamoroso ritorno nel parterre del trono over del dating show di Maria De Filippi: ecco di chi si tratta. Clamoroso ritorno a “Uomini e Donne”: il nuovo cavaliere del trono over del dating show di Maria De Filippi è Marco Gaggini! Ve lo ricordate? Non si fermano le sorprese e i colpi di scena al dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“. Nel parterre del trono over è infatti arrivato un nuovo cavaliere che, proprio nuovo non è, in quanto è una vecchia conoscenza del programma! Di chi si tratta? Di Marco Gaggini. A dare la notizia l’esperto Lorenzo Pugnaloni su Instagram, pubblicando una foto del nuovo cavaliere aggiungendo: “comunque non lo avete davvero riconosciuto? Eh, vabbè vi do questa notizia: lui è Marco Gaggini la non scelta di Giorgia che scelse Manfredi all’epoca. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Uomini e Donne, ritorno a sorpresa in studio: ecco chi è tornato dal passato

Articoli correlati

Uomini e Donne anticipazioni: due amatissime dame tornano in studio, ecco chi sonoUomini e Donne continuerà a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano con grandi colpi di scena.

Uomini e Donne, Agnese e Roberto annunciano le nozze: data e sorpresa in studioAgnese De Pasquale e Roberto Priolo ospiti a Verissimo svelano la data del matrimonio e parlano di convivenza e famiglia dopo Uomini e Donne.

He secretly married 2 weeks before wedding for BFF, she left, he begged in despair!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Uomini e Donne ritorno a sorpresa in...

Temi più discussi: Il ritorno di Sabrina - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Debora a cena insieme: ritorno di fiamma; Uomini e Donne, anticipazioni 16-20 marzo: Gemma chiude una conoscenza e ritorno di fiamma tra Alessio e Debora; Esterna di Sara e Matteo 19 marzo - Uomini e donne Clip | Witty TV.

Uomini e Donne, clamoroso ritorno in studio | Ecco chi è tornato dal passatoClamoroso ritorno nello studio di Uomini e Donne: nel parterre del trono over spunta la non scelta di una tronista. ilsussidiario.net

Uomini e Donne: Stefano fa tornare Elisabetta Gigante in studio, scoppia il caosOggi, lunedì 23 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. msn.com

Rapina nel cuore della Sanità: due uomini in scooter strappano un Rolex dal polso di una turista inglese ferma in auto. Attimi di paura e colluttazione, con la vittima ferita alla mano. In appello arriva lo sconto di pena per i responsabili, già noti alle forze dell’ord - facebook.com facebook

UAE Team Emirates XRG, scelti gli uomini per supportare Tadej Pogacar alla Parigi-Roubaix x.com