Uomini e Donne | Maria bacchetta Matteo Stratoti | Troppo aggressivo con Sara Gaudenzi

Il confronto acceso tra Sara, Matteo e Alessio porta Maria De Filippi a intervenire, rimproverando il corteggiatore e difendendo la tronista da atteggiamenti troppo aggressivi. Oggi, martedì 24 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento del Trono Over c'è stata l'ennesima discussione tra Rosanna Siino e Alessio Pilli Stella. Nel Classico, l'aggressività di Matteo Stratoti è stata stoppata da Maria De Filippi. Cosa è successo nel Trono Over del 24 marzo La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia dal Trono Over, con Marina che si trova in crisi per il ritorno di Elisabetta Gigante, richiamata in studio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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