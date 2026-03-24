Uno dei pianeti più interessanti mai trovati ed è simile alla Terra L’incredibile scoperta

A circa 10,7 anni luce dalla Terra, è stata confermata l’esistenza di un pianeta che presenta caratteristiche simili a quelle del nostro pianeta. La scoperta è stata annunciata il 24 marzo 2026 e riguarda uno dei pianeti più interessanti mai trovati finora. La ricerca ha coinvolto diverse tecniche di osservazione e analisi, portando alla conferma della presenza di questo corpo celeste.

Pisa, 24 marzo 2026 - A circa 10.7 anni luce di distanza da noi è stata confermata la presenza di un pianeta che può presentare caratteristiche simili a quelle della Terra. Si tratta del pianeta extrasolare denominato GJ 887d, che teoricamente potrebbe ospitare acqua liquida sulla sua superficie e non essere inondato da eccessive tempeste stellari, due delle condizioni essenziali per il potenziale sviluppo della vita così come la conosciamo. E tuttavia, anche con l’oggetto più veloce mai costruito, l’uomo impiegherebbe più di 17.000 anni per raggiungere questa potenziale nuova Terra. La scoperta della Sant'Anna: "I robot spaziali del futuro?... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Uno dei pianeti più interessanti mai trovati” ed è simile alla Terra. L’incredibile scoperta Articoli correlati Alla scoperta della Groenlandia, i 5 posti più belli nella terra degli iceberg e dei villaggi inuitDai villaggi inut alle tundre, fino ad arrivare agli iceberg: la Groenlandia, finita al centro di numerose discussioni politiche negli ultimi tempi,... Leggi anche: “Continuerò a spaventarvi, il mio prossimo film sarà uno dei miei più interessanti”: Dario Argento premiato con la Medaglia della Camera dei Deputati Il nuovo pianeta simile alla Terra – e il mistero che nessuno spiega. Tutto quello che riguarda Uno dei pianeti più interessanti mai... Temi più discussi: Questi sono i 45 pianeti che potrebbero tornarci utili in caso di uno scenario apocalittico à la Project Hail Mary; Ultra soffice, ultra misterioso, avvolto nella foschia; Una nuova Super Terra riaccende la possibilità di mondi abitabili: è a soli 10 anni luce; GJ 887, il pianeta simile alla Terra scoperto vicino a noi che riaccende la corsa ai mondi abitabili. Confermata presenza di pianeta potenzialmente simile alla TerraNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch GJ 887, il pianeta simile alla Terra scoperto vicino a noi che riaccende la corsa ai mondi abitabiliGJ 887 e è il pianeta simile alla Terra a 10 anni luce: caratteristiche, abitabilità e cosa cambia davvero per la ricerca spaziale. greenme.it 'Control room' nella lotta alla Terra dei Fuochi, tre arresti in tre giorni. A Giugliano in Campania l'intervento per rifiuti in fiamme dopo segnalazione delle immagini #ANSA - facebook.com facebook Dalle ore 6 di stamattina intervento per #incendio al piano terra di un edificio nel quartiere Sant'Anna a #Bari: evacuato l'intero edificio dai #vigilidelfuoco nelle prime fasi del soccorso. In atto ultime opere di messa in sicurezza [ #24marzo 9:30] x.com