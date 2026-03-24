Uno aveva un bastone l' altro un tirapugni | la passeggiata notturna di due giovani finisce con una denuncia

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri di Forlì hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, concentrandosi sulla prevenzione dei reati, la verifica della circolazione stradale e il contrasto alla droga. Durante le operazioni, sono state denunciate cinque persone, tra cui due giovani coinvolti in una passeggiata notturna finita con un confronto tra uno armato di un bastone e l’altro di un tirapugni.

Un uomo è stato denunciato per furto aggravato dopo esser stato trovato con refurtiva per un valore di 60 euro rubata da un supermercato E' di cinque denunce il bilancio dei controlli straordinari del territorio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Forlì nel fine settimana e finalizzati alla prevenzione dei reati, al controllo della circolazione stradale e al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti. Un uomo è stato denunciato per furto aggravato dopo esser stato trovato con refurtiva per un valore di 60 euro rubata da un supermercato. Due giovani sono finiti nei guai con l'accusa di porto abusivo di oggetti atti ad offendere: durante un controllo notturno sono stati trovati con un bastone e un tirapugni, poi posti sotto sequestro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Tirapugni con attivazione di scarica elettrica, sfollagente e un bastone con lama: la scoperta nel cuore del VomeroLa Polizia di Stato ha denunciato un 58enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Leggi anche: Cani picchiati con calci e bastone, la veterinaria in aula: "Uno era nascosto sotto il letto, l'altro impaurito"

Contenuti utili per approfondire Uno aveva un bastone l'altro un...

Temi più discussi: Colpita con un bastone mentre rincasa: 40enne grave in ospedale, caccia agli aggressori. Soldi e borsa non toccati: mistero sul perché; Ti muovi? Ci fai rallentare. Rider preso a bastonate da un collega: la denuncia del sindacato; Aggrediti due inviati di Report: La videocamera rotta a colpi di bastone di ferro; Bastoni orgoglio nostro, poi i cori: così San Siro riabbraccia Alessandro.

Brescia, minaccia i clienti di un bar con un bastone e aggredisce la polizia: arrestatoGli agenti della squadra volante della polizia sono intervenuti in via San Donino a Brescia, a seguito di una richiesta di intervento urgente pervenuta attraverso il numero di emergenza 112 Nue, per ... ilgiorno.it

Aggressione con un bastone snodabileDopo una lite dovuta apparentemente ad un incidente sulla pista ciclabile, aveva tirato fuori un bastone snodabile ed era scoppiato il finimondo. Autore dell’aggressione un 60enne di origini francese, ... ilrestodelcarlino.it

È morto Gino Paoli. Il cantautore aveva 91 anni. Tra i suoi brani più celebri “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza”. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. “Questa notte - si legge in una nota - Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi car - facebook.com facebook

Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana. Aveva 91 anni, lo annuncia la famiglia in una nota #ANSA x.com