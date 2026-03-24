Università Rosetti Marino premia il merito | consegnata ala borsa di studio in memoria di Medardo Ranieri

Martedì mattina al Campus di Forlì si è svolta una cerimonia di consegna di una borsa di studio promossa da Rosetti Marino, dedicata alla memoria di Medardo Ranieri. L’evento ha accompagnato le proclamazioni dei nuovi laureati magistrali. La premiazione ha coinvolto gli studenti che hanno conseguito i migliori risultati nelle tesi di laurea.

In occasione delle proclamazioni dei nuovi laureati magistrali al Campus di Forlì, si è tenuta martedì mattina la cerimonia di consegna del premio per tesi di laurea promossa da Rosetti Marino. Ad aggiudicarsi quest’anno il riconoscimento è stato Gianluca Giratoio, “uno studente che si è distinto per l’originalità dell’elaborato e per aver conseguito il titolo con il massimo dei voti”, viene evidenziato. La cerimonia, svoltasi nell’Aula Magna 3.1 di via Montaspro, ha visto la partecipazione della commissione di laurea con i professori Giangiacomo Minak, Marco Pellegrini, Marco Lorenzini, Augusto Bianchini e di alcuni rappresentati di Rosetti... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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