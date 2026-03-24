“Grazie a queste telefonate, la Russia partecipa di fatto alle riunioni dell’Unione europea da anni”, ha affermato il Washington Post, citando una fonte anonima. “La Commissione europea si aspetta che il governo ungherese fornisca i necessari chiarimenti”, ha dichiarato una portavoce, Anitta Hipper. “Un rapporto di fiducia tra gli stati membri, nonché tra questi ultimi e le istituzioni europee, è indispensabile per il buon funzionamento dell’Ue”. “Le discussioni interne all’Ue, comprese quelle tra i ministri degli esteri, sono riservate”, ha affermato un portavoce della diplomazia tedesca. In piena campagna elettorale per le elezioni legislative del 12 aprile, Orbán ha denunciato un “grave attacco” contro l’Ungheria, evocando, senza fornire prove, intercettazioni telefoniche nei confronti di Szijjártó. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Unione europea, Budapest accusata di trasmettere informazioni riservate a Mosca

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