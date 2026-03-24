Due attrici interpretano due donne che condividono un’amicizia intensa e complessa, in un momento di svolta personale. La narrazione si concentra sulla vita di due trentenni alle prese con le sfide di un’età che combina ambizioni, paure e maturità. La storia si sviluppa attraverso i loro incontri e confronti, in un percorso che esplora la profondità dei loro legami e le contraddizioni che li attraversano.

I trent’anni sono un traguardo speciale, travolto dalle ambizioni e dalle paure dei venti, ma bilanciato dalle consapevolezze, dalla fiducia e dal coraggio acquisiti nel tempo. Sono anni di ricerca del proprio spazio, della propria voce, ma anche di affermazione ed espressione di sé. Per celebrare i suoi trent’anni, iO Donna ha voluto dedicare un pensiero speciale a tutte le trentenni: coraggiose, riflessive, spaventate ma affamate di futuro. Pronte a costruire la loro vita “mattoncino dopo mattoncino” tra le mille difficoltà del favoloso mondo dei trent’anni. Leggi anche › Il racconto dei vostri 30 anni E proprio come una vera trentenne, anche iO Donna ha deciso di essere coraggiosa e lanciarsi in una nuova avventura: il cinema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una storia al femminile che racconta l'amicizia profonda, vitale e contraddittoria tra due donne - Valentina Romani e Celeste Dalla Porta - in un momento di svolta

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