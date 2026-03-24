Una panchina e un ulivo nella memoria della piccola Taisir. Sabato mattina la frazione di San Biagio si è unita per ricordare la scomparsa prematura di Taisir Manai, la bambina di soli 8 anni rimasta coinvolta in un incidente sulla E45 in Umbria. La piccola ha perso la vita lo scorso 29 settembre, a causa di un tamponamento tra il camper su cui era a bordo e un camion. La famiglia, risiedente a San Biagio, tornava dalle vacanze. Gli altri membri della famiglia, la madre, la sorellina ed il padre, si sono salvati ma hanno riportato diverse ferite gravi. L’incidente ha sconvolto la comunità - personale scolastico e il sindaco Andrea Baldini si unirono al cordoglio – lasciando un segno difficile da cancellare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una panchina per la piccola Taisir. Morì in un incidente a settembre

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