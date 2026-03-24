Sono tre super atleti over 80. Ancora capaci di macinare risultati d’eccezione. Si tratta dei seravezzini Vinicio Moriconi, Imbenia Meles e Alberto Bitossi rispettivamente di 84,81 e 83 anni: a loro è dedicata la mostra originalissima "Una vita di passione e dedizione" che fino al 28 marzo sarà ospitata nella sede della Pro Loco Seravezza. Un’esposizione fotografica ma non solo, dato che sono proposti articoli di giornale, medaglie, targhe, coppe vinte da tre sportivi per ripercorrere il loro impegno di corridori e non solo. Bitossi infatti ha praticato anche lo sci di fondo, la bicicletta da corsa e le scalate in montagna. In occasione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una mostra per i nonni campioni. Tributo a tre super atleti over 80

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