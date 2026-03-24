Un investimento di 24 milioni di euro è stato destinato a interventi di messa in sicurezza di fiumi e spiagge in diverse zone della regione. Sono otto i progetti previsti, che coinvolgono la sistemazione di corsi d'acqua e tratti costieri, con l’obiettivo di rafforzare le difese contro le alluvioni. Le opere si estendono da Piacenza fino alla costa.

Maxi piano della Regione: tra Cervia e il litorale arrivano nuove aree di laminazione e ripascimenti contro le mareggiate. La sottosegretaria Rontini: "Cantieri attesi per ridurre i rischi degli eventi estremi" Otto interventi per la messa in sicurezza di fiumi e torrenti, in tutto il territorio regionale da Piacenza fino alla costa. È il programma di opere che la Regione Emilia-Romagna sosterrà con un nuovo stanziamento di quasi 24 milioni, provenienti da un decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare. I lavori prevedono la realizzazione di nuove aree di laminazione, lavori di risagomatura e adeguamento di argini, ripascimento e manutenzione delle opere di difesa del litorale, mitigazione del rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Una "corazza" contro le alluvioni: 24 milioni per blindare fiumi e spiagge

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