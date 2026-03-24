Su Netflix dal 26 marzo, Something very bad is going to happen abbandona il fantasy per un racconto cupo e realistico. Tra dubbi e inquietudini, la protagonista affronta una lenta escalation di angoscia alla vigilia delle nozze, sospesa tra realtà e percezione. La firma produttiva è quella dei fratelli Duffer, eppure Something very bad is going to happen ha nulla a che vedere con il soprannaturale. i Duffer non hanno creato un'altra Stranger Things, mondi di bambini alle prese con Sottosopra e incubi, personificazioni mostruose delle proprie e più recondite paure. Lo show, disponibile su Netflix da giovedì 26 marzo, si discosta dalle atmosfere del fantasy. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un thriller psicologico senza soprannaturale: i Duffer cambiano registro

Articoli correlati

School Spirits 3: tra purgatorio e segreti oscuri, la serie Prime Video si conferma un thriller soprannaturale di spessoreSi è da poco conclusa su Prime Video la terza stagione di School Spirits, il teen drama fantasy che vede protagonista Peyton List.

Una raccolta di contenuti su Un thriller psicologico senza...

Argomenti discussi: Something Very Bad Is Going to Happen: trailer, trama e cast della nuova serie Netflix.

Classifica dei 5 thriller psicologici più famosi di sempreScopri i 5 thriller psicologici più celebri di sempre, capolavori che intrecciano suspense e misteri della mente umana. cinema.everyeye.it

I fratelli Duffer lavorano a una nuova serie thriller per NetflixI creatori di Stranger Things vogliono adattare il romanzo The Savage, Noble Death Of Babs Dionne di Ron Currie in una serie tv: ecco i primi dettagli. Netflix si prepara a salutare Stranger Things ... comingsoon.it