un solo numero detta le mosse di trump

Un solo dato viene citato per indicare le azioni del presidente. Quando gli interessi sul debito americano, che ammontano a 39 trilioni di dollari, raggiungono il 4,5%, il presidente inizia a negoziare. L'informazione si concentra esclusivamente su questa soglia di interesse e sulla relativa reazione. Non vengono riportati ulteriori dettagli o contestualizzazioni.

Quattro virgola cinquanta per cento. Questa percentuale è quella chiave per capire le mosse di Donald Trump e quindi dei mercati. Questa famoso 4,5% è l’interesse pagato dal Tesoro americano sulla montagna di debito su cui siedono gli Stati Uniti. Sopra questa soglia, il mercato giudica insostenibile la gestione del rosso federale. E ogni volta che ci si avvicina il presidente s’inventa qualcosa per raffreddare i costi, come è accaduto un anno fa durante la prima fase della guerra dei dazi e poi con la querelle sulla Groenlandia. Adesso è ricapitato con il conflitto iraniano. La storia non si ripete, certo, ma spesso fa rima. Tanto che non è più stato il petrolio il principale fattore di rischio per i mercati finanziari globali. 🔗 Leggi su Laverita.info

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