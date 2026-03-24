Un sindaco modenese tra i nuovi beati via libera del Vaticano per Giuseppe Castagnetti

Il prefetto del Dicastero delle Cause dei santi ha promulgato il documento ufficiale dedicato allo storico primo cittadino di Prignano sulla Secchia Ci sarà anche un sindaco tra i prossimi nuovi santi e beati. È il Servo di Dio Giuseppe Castagnetti, sindaco di Prignano sulla Secchia dal 1945 al 1959, nato il 15 marzo 1909 a Montebaranzone e scomparso il 22 giugno 1965. Divulgatore cristiano, terziario francescano, figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina, detto "il sindaco che calzava i sandali", sul modello di Giorgio La Pira, figura anche lui nell'elenco dei decreti autorizzati dal Papa durante l'udienza concessa oggi al card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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