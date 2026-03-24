Un secondo gruppo di Marines verso il medio oriente | G550 dell’AM in volo per sorvegliare il nostro fianco sud

Dopo che un primo gruppo navale da assalto anfibio statunitense sta facendo rotta per il Medio Oriente, sembra che un secondo lo stia seguendo. Il 19, da San Diego, un altro Marine Expeditionary Unit a bordo di un ARG è salpato – un po’ troppo in fretta – per una destinazione per il momento ignota. Si sta avvicinando uno sbarco in Iran? Dove potrebbe essere? L’ Italia, silenziosamente, sin dai primi giorni di guerra ha potenziato la sorveglianza aerea sul suo fianco meridionale. L’Aeronautica Militare effettua voli quotidiani di velivoli CAEW per controllare e intercettare le possibili minacce provenienti da levante. Anche la Marina Militare, recentemente, ha dato un forte segnale di partecipazione alla difesa aerea nazionale, e con la nostra presenza navale a Cipro, il nostro Paese ha allungato di molto la portata della sua sorveglianza. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Tutto quello che riguarda Un secondo gruppo di Marines verso il...

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