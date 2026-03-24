Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 25 marzo 2026. Nella puntata precedente del 24 marzo 2026. Martedì 24 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ornella, desiderosa di novità, prova a scardinare le abitudini di Raffaele, mentre tra Lorenza e Diego scatta un momento di pericolosa vicinanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 25 marzo 2026: Greta fa i conti con un uomo del passato

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