Un Posto al Sole anticipazioni al 3 aprile | arriva il giorno della rapina
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile. Arriva il giorno della rapina, Eduardo e la sua banda sono pronti a entrare in azione. Gianluca si confida con Rossella, turbato dai segnali ambigui che riceve da Anna. Nel frattempo, Alberto, venuto a sapere dell’imminente partenza della ragazza da Napoli, sente il bisogno di incontrarla ancora una volta. Cerruti tenta di fermare Mariella dal dare una mano a Massaro, ma lei resta ferma nella sua decisione, anche a rischio di mettersi nei guai con Bice. Determinato a non perdere Anna, Alberto le chiede di interrompere ogni rapporto con Gianluca, che però inizia a intuire cosa si nasconda dietro quella scelta, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su 2anews.it
Articoli correlati
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Anna lascia Napoli, cosa farà Alberto?Le anticipazioni rivelano un clima carico di tensione, dove scelte affrettate, segreti e sentimenti trattenuti rischiano di esplodere in modo...
Un Posto al Sole, anticipazioni 5 febbraio: Eleonor Price chiede aiuto a Raffaele, al Vulcano arriva LorenzaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.
Tutto quello che riguarda Un Posto al Sole anticipazioni al 3...
Temi più discussi: Un posto al sole - S30E6905 - Puntata del 13/03/2026 - Video; Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 16 al 20 marzo 2026; Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 marzo 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 marzo: Manuela non arriva in tempo al suo matrimonio?.
Anticipazioni Un Posto al Sole 30 marzo al 3 aprile 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it
Un posto al sole, le trame dal 23 al 27 marzo 2026Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di Un posto al sole, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2026. La stagione numero 30 va in onda ogni giorno ... sorrisi.com
Ora è ufficiale: #Reggiana, esonerato #Rubinacci. Al suo posto #Bisoli x.com
Minacce e persecuzioni sul posto di lavoro: riconosciuti i reati di atti persecutori e tentata violenza sessuale aggravata. Disposto il risarcimento alla vittima facebook