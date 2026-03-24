Un posto al sole anticipazioni 30 3 – 3 4 | Alberto perde il controllo

Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 30 marzo al 3 aprile 2026, si preannunciano ricche di colpi di scena e sviluppi drammatici. Al centro della narrazione troviamo una decisione difficile per Abba, una reazione esagerata da arte di Alberto e situazioni che rischiano di degenerare. Tra queste le condizioni di salute di Nunzia che desteranno particolare attenzione. Il fulcro della settimana sarà senza dubbio la decisione di Anna di lasciare Napoli. Una scelta maturata dopo un periodo di forte tensione emotiva, tra il giovane Gianluca e il padre di lui, Alberto. Palladini senior, però, non accetterà facilmente questa situazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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