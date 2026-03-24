Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre. Mentre si avvicinano le nozze di Niko e Manuela, nell' episodio di mercoledì 25 marzo Roberto farà uno sforzo per iniziare a costruire un rapporto con Cristina, mentre Greta continua a voler lasciare la ragazzina a casa del padre. Intanto Lorenza rischia di perdere il lavoro al Vulcano, ma qualcuno le darà una mano. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 25 marzo: Roberto si avvicina a Cristina, Diego aiuta Lorenza

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