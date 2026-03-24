un podcast allegramente pessimista

È uscita la prima puntata di un nuovo podcast del Post, registrato dal vivo: Francesco Piccolo racconta perché l’Italia non è cambiata Allegramente pessimista è un podcast diverso perché viene registrato dal vivo, a teatro: e quindi è insieme un racconto e un po’ anche un evento, una registrazione con il pubblico dentro, con i tempi, i respiri, i rumori di una serata reale in un teatro. La prima puntata, intitolata “L’orologio”, è uscita oggi. Il podcast è scritto e raccontato da Francesco Piccolo – scrittore premio Strega e autore per la tv e per i giornali, nei libri e per il cinema, di opere che parlano di società, cultura e politica –... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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