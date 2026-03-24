Non c’è ancora accordo tra le parti per la data di recupero della gara Trodica-Civitanovese, rinviata per l’acquazzone abbattutosi sul Comunale San Francesco. Sarà la Lnd a indicare data e orario dell’incontro. La Federazione potrebbe comunicare la decisione nel comunicato di domani. Se dovesse esserci un accordo tra le società su una data ritenuta accettabile dalla stessa Lnd, allora si procederebbe a ratificare la decisione per poi comunicarla, in caso contrario le Lnd indicherà orario e giorno del match. Allo stato attuale il Trodica vorrebbe giocare già domenica, mentre alla Civitanovese non dispiacerebbe rimandare di qualche giorno, magari spostando il match a mercoledì (1 aprile). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un match da recuperare. Tra Trodica e Civitanovese non c’è ancora accordo sulla data

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