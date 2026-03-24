Milano è in scia. Con una sola eccezione: quella del Municipio 1, quella del centro storico. In città l’esito del referendum è inequivocabile: il "no" prevale largamente, come a livello nazzionale. Ma il distacco sotto la Madonnina è ben più largo è di oltre 16 punti percentuali. Nel dettaglio, a votare contro la riforma della giustizia varata dal Governo di Giorgia Meloni è stato il 58,3% dell’elettorato, a votare a favore solo il 41,7%. Eppure, proprio a Milano, nelle fila del "no", qualche preoccupazione in più aveva ragione d’essere se si considera che importanti esponenti del fronte progressista nei giorni scorsi si erano apertamente schierati per il "sì", a partire da Giuliano Pisapia, il sindaco che nel 2011 riportò la sinistra a Palazzo Marino dopo 15 anni di governo ininterrotto del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un distacco di 16 punti. In città straripa il "no". Ma il Municipio 1 segue il centrodestra

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