Un consiglio per la destra | più prudenza e un approccio meno rapace

Dopo il referendum che ha visto una forte affermazione del NO sia nelle città sia nel resto del paese, si registra un’ampia partecipazione alle urne. I dati indicano che un numero consistente di cittadini si è recato alle urne, dimostrando attenzione e coinvolgimento. La vittoria del NO rappresenta un risultato chiaro, con un’ampia maggioranza che si è espressa contro la proposta sottoposta al voto.

Esordisce con queste parole il messaggio del sindaco Sergio Giordani che nelle sue pagine social riflette sul risultato del referendum che in Italia ha visto trionfare il No con quasi il 54% dei voti. Nel territorio padovano invece il risultato ha seguito due binari differenti: in tutta la provincia si è imposto il “Sì” con il 56,51%, mentre in città ha avuto la meglio il “No” con il 56,80%. «Proprio questa grande e vigile attenzione dovrebbe suggerire alla politica maggiore cura nell’applicare dei cambiamenti alla Carta - prosegue Giordani -. Dichiarando il mio voto a favore del NO lo avevo detto; la Costituzione si deve cambiare assieme, nel dialogo e senza imposizioni di maggioranza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: Più falli, meno tempo effettivo di gioco, meno gol: benvenuti in Serie A il campionato meno emozionante d’Europa Riforma Ctp sempre ferma: "La destra censura sistematicamente la discussione in Consiglio"Nuovo attacco all'amministrazione pisana sui Consigli Territoriali di Partecipazione. Tutti gli aggiornamenti su Un consiglio per la destra più prudenza... Temi più discussi: Referendum: perché votare Sì; Le conseguenze per la destra dopo la sconfitta nel referendum - Alessandro Calvi; Una sconfitta, non ancora una vittoria; Il sindaco: Una vergogna non revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini. Le conseguenze per la destra dopo la sconfitta nel referendumDopo la bocciatura della riforma della magistratura voluta dal governo bisognerà vedere se la destra riuscirà a restare politicamente compatta Leggi ... internazionale.it A Genova il Consiglio comunale è un ring, bagarre una seduta su due: così la destra attacca SalisSospensioni, interruzioni, allontanamenti: bagarre in serie rigorosamente in diretta streaming, con relativi codazzi di note e contronote mezzo stampa. La ritirata dai banchi di giunta e maggioranza ... genova.repubblica.it Elezioni provinciali a Salerno: il 4 maggio sindaci e amministratori voteranno il nuovo presidente del Consiglio provinciale dopo le dimissioni di Vincenzo Napoli. In campo Aliberti per il centrodestra e Parente per il centrosinistra. Erika Noschese #Salerno #Pr - facebook.com facebook Caso Delmastro-Chiorino, minoranza Piemonte diserta cerimonia vittime mafia. In Consiglio regionale no al rinvio della lettura dei nomi dopo l'informativa #ANSA x.com