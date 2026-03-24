un brindisi a macchia

Questo episodio, divertente, è accaduto realmente negli anni 50’; spesso me lo facevo raccontare da mio padre quand’ero adolescente, e mi divertivo tanto ad ascoltare facendomi, nel contempo, un sacco di risate. Tutto parte da un invito che un amico di mio padre, un certo Matteo MURGO, che suonava la fisarmonica in occasione dei matrimoni, che si festeggiavano allora in casa, e quando arrivava il Circo Equestre a Manfredonia in Largo Diomede, durante le esibizioni degli artisti circensi e degli animali, il quale, insieme a mio padre, Rodolfo SIMONE, sono stati protagonisti di un incidente, avvenuto sulla vecchia tratta Manfredonia - Macchia, nel raggiungere un’osteria per festeggiare l’acquisto di una lambretta “nuova fiammante” con un buon bicchiere di vino rosso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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