La Fondazione Comunitaria del Varesotto presenta la propria attività filantropica per il 2026, delineando priorità strategiche e aree di intervento. A partire dalle risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo per due milioni. "Ci permettono di investire in modo sempre più mirato su comunità e giovani, accompagnando la crescita di iniziative robuste e durature, senza dimenticare il valore delle attività che nascono nelle comunità molto piccole del nostro territorio, fondamentali per mantenere la coesione sociale e culturale", commenta Federico Visconti, presidente di Fondazione Comunitaria. Nel 2026 l’obiettivo è rafforzare ulteriormente il proprio ruolo non solo come soggetto erogatore, ma come piattaforma capace di attivare relazioni, valorizzare competenze e favorire la collaborazione tra i diversi attori della comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un anno da filantropi: "Non solo finanziatori. Sosteniamo la coesione"

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