Un allarme lento e un vuoto normativo | perché l' unica Culla della vita in Romagna rischia di non riaprire

Mentre il Comune punta sul parto in anonimato in ospedale, resta il vuoto per chi vive ai margini e non si fida delle istituzioni. Un investimento da 30 mila euro oggi fermo per un segnale che impiega 15 minuti di troppo Un tempo c'era la "ruota degli esposti", oggi una culla tecnologica da 30 mila euro che però resta sbarrata da un cartello sbiadito. Tra ritardi tecnici fatali e un vuoto normativo che spaventa i volontari, il soccorso per i neonati invisibili si è fermato: ecco perché la culla della vita di Ravenna rischia di non riaprire mai più. Chi sceglie la maternità "2.0" tra doule e parti in casa (ma a caro prezzo) De Carli (Popolo della Famiglia): "Culla per la vita patrimonio della città. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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