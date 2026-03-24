È stato annunciato un nuovo programma nato dalla collaborazione tra CDP, SIMEST ed ELITE-Gruppo Euronext, con l’obiettivo di sostenere la filiera della moda. La moda rappresenta uno dei settori più rilevanti e riconosciuti a livello internazionale per il nostro Paese. L’iniziativa mira a rafforzare le imprese del settore attraverso strumenti di supporto finanziario e sviluppo.

Uno dei settori strategici più importanti e apprezzati in tutto il mondo per il nostro Paese è senz’altro quello della moda. Per questo Cassa Depositi e Prestiti, Simest ed ELITE-Gruppo Euronext hanno deciso di lanciare un nuovo programma dedicato ad accompagnare crescita, innovazione e internazionalizzazione delle imprese italiane che operano nel settore della moda. Alta formazione, consulenza strategica e accesso a strumenti finanziari e ad attività di networking con i principali stakeholder del settore, in Italia e all’estero. Queste le principali caratteristiche al centro dell’iniziativa supportata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha anche istituito un tavolo permanente con l’obiettivo di accogliere le esigenze del comparto e valorizzare ancora di più le filiere nazionali. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Un acceleratore per la filiera della moda: nasce il nuovo programma lanciato da CDP, SIMEST ed ELITE-Gruppo Euronext

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