Umbria che tempo farà | Piogge freddo e neve a quote basse

In Umbria, le previsioni indicano tempo stabile e soleggiato fino a mercoledì, con temperature massime tra 15 e 17 gradi. Le temperature minime saranno più fredde al mattino. A quote basse sono previste piogge, freddo e neve. La situazione resterà invariata nei primi giorni della settimana, secondo le analisi di un esperto di 3bmeteo.com.

Che tempo farà in Umbria. Secondo l'analisi di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com “fino a mercoledì le condizioni sulla nostra regione si manterranno stabili e soleggiate, con clima fresco al primo mattino e mite di giorno, quando le temperature massime raggiungeranno i 1517 gradi”. Giovedì 26 marzo “un fronte freddo in discesa dalle latitudini artiche irromperà sull’Umbria e darà luogo ad un peggioramento sin dalle primissime ore della giornata, con piogge e rovesci in rapida estensione da nord a sud e con neve in brusco abbassamento, fino a 400600 metri, ma a tratti anche più in basso, accompagnata da raffiche di vento da nordovest”. E ancora: “L’ingresso dell’aria fredda - sottolinea Badellino - si farà sentire con un sensibile abbassamento delle temperature massime, che spesso non andranno oltre gli 47 gradi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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