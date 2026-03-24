L'Olimpia ha subito una sconfitta nell'ultimo quarto contro la squadra di Monaco, chiudendo il match con una rimonta decisiva. Dopo 30 minuti, i milanesi erano in vantaggio di 12 punti, ma un parziale di 27-12 nella quarta frazione ha determinato l'esito finale. Shields e altri giocatori hanno contribuito alla vittoria casalinga, mentre i lombardi si sono avvicinati al Playoff con risultati sempre più sfavorvoli.

Un quarto periodo horror (perso 27-12) costringe Milano alla sconfitta nel Principato. Vince il Monaco 90-85. Sconfitta pesante, in una gara, più volte nelle mani dell’Olimpia. La sconfitta numero 17 in 33 gare di Eurolega complica notevolmente la qualificazione al play-in. Non bastano 18 punti di Shields e 16 di Leday. Decisivi i 17 di Diallo e i 16 di Okobo per i padroni di casa. Quello che va in scena nel Principato è un primo tempo dai due volti. Il primo quarto è tutto griffato EA7. Al 10’ è 25-13 per gli uomini di Poeta, che controllano pienamente il ritmo e non concedendo soluzioni facili a un Monaco in difficoltà. I dati evidenziano la superiorità milanese, 1021 dal campo al tiro, 36 da oltre l’arco e 15 rimbalzi complessivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ultimo quarto da incubo, l'Olimpia perde a Monaco. Playin sempre più lontani

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