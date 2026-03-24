Ultimissime Inter LIVE | In estate saranno due i Top a lasciare i nerazzurri Ecco quando torna in campo Lautaro

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 24 MARZO. Infortunio Lautaro, Chivu rompe gli indugi: piano definito, spunta la data del ritorno in campo. Infortunio Lautaro, i nerazzurri vogliono recuperare l’attaccante durante questa sosta e proporlo dal primo minuto contro la Roma Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio guidano la rivoluzione estiva: due pilastri in uscita, questi i nomi sul taccuino. 🔗 Leggi su Internews24.com

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