Ultimissime Inter LIVE | Chiesto l’annullamento del gol di Pio Ecco quando torna in campo Lautaro

Nelle ultime ore si è discusso della validità di un gol segnato da un giocatore in una partita recente, con la richiesta di annullamento avanzata da parte della squadra avversaria. Nel frattempo, si è annunciato il ritorno in campo di un calciatore chiave nei prossimi giorni. Le notizie sono state aggiornate in tempo reale, offrendo un quadro completo delle vicende più recenti riguardanti la squadra nerazzurra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 24 MARZO. Fiorentina Inter, Vanoli protesta: chiede l’annullamento del gol di Esposito! Il motivo. Fiorentina Inter raccontata dal ‘BordoCam’ di DAZN ha svelato alcuni retroscena tra cui una polemica sollevata da Paolo Vanoli Inter Fiorentina, caso Pongracic a Open VAR: «Pallone inaspettato, fa per toglierla». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Chiesto l’annullamento del gol di Pio. Ecco quando torna in campo Lautaro Articoli correlati Ultimissime Inter LIVE: In estate saranno due i Top a lasciare i nerazzurri. Ecco quando torna in campo Lautarodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: Per la Fiorentina torna in campo Calhanoglu? Intanto Lautaro parla del suo futurodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Contenuti e approfondimenti su Ultimissime Inter Discussioni sull' argomento Il goal di Krstovic, il rigore chiesto da Frattesi e le scintille a fine gara: BordoCam svela i retroscena di Inter-Atalanta; Inter, Chivu vuole questi due giocatori per cambiare modulo; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: spunta De Wannemacker, asse con l'Inter; Fiorentina-Inter, Barcellona e rinnovo: le ultime su Bastoni | VIDEO. Inter, le ultime verso la Fiorentina: Calhanoglu dal 1?. Carlos Augusto? Se non dovesse giocare…Le ultime in casa nerazzurra in vista della gara di questa sera contro la Fiorentina ... msn.com Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime x.com Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime - facebook.com facebook