Bologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita. Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi Calciomercato Milan, stilato il piano per l’estate: due i grandi rinforzi richiesti da Allegri. Cosa ha detto alla dirigenza! Calciomercato Juventus, non solo Rudiger e Kolo Muani: altri 10 nomi nella lista degli obiettivi di Spalletti in vista dell’estate. La situazione caso per caso Filippo Galli riavvolge il nastro del suo Milan vincente: «Berlusconi ci disse questo il primo giorno.Ecco due aneddoti su Van Basten e Gullit» Como, hai visto Diao!? Fabregas si coccola il suo talento, tornato grande dopo il lungo calvario Di Natale incorona Pio Esposito: «Per i prossimi 15 anni sarà lui il futuro dell’Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Durante la conferenza stampa sulle ultime notizie in arrivo dall'Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a invitare le altre nazioni a unirsi agli Stati Uniti nell'intervento contro l'Iran. "C'è tantissimo petrolio qui" ha spiegato il presidente american x.com