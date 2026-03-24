Udine il Caffè Contarena riaccende i motori | a breve l' apertura
A Udine, i lavori di restyling interno dello storico Caffè Contarena sono iniziati. Dopo un periodo di attesa, il locale situato nel centro cittadino si prepara a riaprire sotto la gestione di Signorvino. La riapertura è prevista a breve, segnando la ripresa delle attività nel locale simbolo della zona.
Via al cantiere nello storico locale di Palazzo D’Aronco. Il progetto, approvato dalla Soprintendenza, punta a coniugare il fascino dell’art nouveau con la modernità. Riapertura prevista entro l’estate Il cuore pulsante di Udine si prepara a battere di nuovo. Sono ufficialmente iniziati i lavori di restyling interno dello storico Caffè Contarena, il locale simbolo del centro cittadino che, dopo una lunga attesa, si appresta a riaprire i battenti sotto l’insegna di Signorvino. L’operazione, guidata dal Gruppo Calzedonia (proprietario del marchio), ha ricevuto il semaforo verde dalla Soprintendenza, segnando l’inizio di un cantiere che punta a restituire alla città uno dei suoi spazi più identitari. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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