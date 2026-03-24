Ucraina rilasciato Yurii Sheliazhenko

Da cms.ilmanifesto.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 48 ore di fermo illegale, il leader dei pacifisti ucraini Yurii Sheliazhenko è tornato in libertà. Fermato in stada la sera del 19 marzo a Kiev, accusato di violare le norme sul servizio militare, è stato portato in un centro di reclutamento. Qui ha subito maltrattamenti e umiliazioni fino alla sera del 21 marzo. Dopo forti pressioni internazionali per il riconoscimento dei diritti degli obiettori, Yurii è stato abbandonato in strada, da solo, senza denaro e senza telefono. Il caso sarà portato all’attenzione delle Istituzioni europee. ( Qualcosa che non conosci o che non abbiamo spiegato bene? Mema ti aiuta con una sintesi di poche righe, i punti chiave, le mappe, le persone e i concetti principali di ogni articolo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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