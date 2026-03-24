Uccide la nonna dopo una lite per la paghetta poi prova a nascondere corpo | arrestato 21enne negli USA
Un giovane di 21 anni è stato arrestato in Texas con l’accusa di aver ucciso la nonna di 68 anni durante un litigio legato a questioni di denaro. Dopo il fatto, avrebbe tentato di nascondere il corpo. L’episodio si è verificato in seguito a una disputa tra i due. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio.
Rontrell Jackson, 21 anni, è stato arrestato in Texas. È accusato di aver ucciso la nonna 68enne al culmine di una discussione per questioni di denaro. Le avrebbe sparato per poi provare ad occultare il cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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