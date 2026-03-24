Uccide la nonna dopo una lite per la paghetta poi prova a nascondere corpo | arrestato 21enne negli USA

Un giovane di 21 anni è stato arrestato in Texas con l’accusa di aver ucciso la nonna di 68 anni durante un litigio legato a questioni di denaro. Dopo il fatto, avrebbe tentato di nascondere il corpo. L’episodio si è verificato in seguito a una disputa tra i due. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto e stanno indagando sulle circostanze dell’omicidio.