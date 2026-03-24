TV verso l’IP | DVB-I e AI ridisegnano il futuro del broadcasting

Dal DVB World 2026 emerge una transizione già in atto: integrazione tra broadcast e broadband, crescita del DVB-I e ruolo centrale dell’intelligenza artificiale nell’esperienza TV. Nel cuore di Amsterdam, il DVB World 2026 ha messo in scena una trasformazione che non può più essere rimandata: quella di un’industria televisiva che sta abbandonando progressivamente le logiche della trasmissione tradizionale per abbracciare un modello interamente fondato sull’IP. Non si tratta più di una prospettiva futura, ma di una traiettoria già in atto, guidata dalla necessità di adattarsi a un ecosistema sempre più frammentato e dominato da nuove abitudini di consumo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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