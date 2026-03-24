La premessa è di quelle forti: “Intanto consiglio a tutti di ascoltare la canzone di Sal da Vinci che ha vinto Sanremo, Per sempre sì “. Poi ecco che arriva il pronostico: “Il Sì vincerà almeno di dieci punti. Questo perché le forze politiche che lo sostengono sono il 57%”. Parole di Italo Bocchino, direttore del giornale di destra Il secondo d’Italia e frontman in tv del governo Meloni (e del Sì al referendum sulla giustizia). Bocchino in questi mesi, in una serie di video, ha ribadito più volte ciò che puntualmente non si è verificato, e cioè il voto a favore della riforma Nordio. In alcune occasione, se l’è presa con Andrea Scanzi, le cui previsioni, secondo Bocchino, sono “catastrofiche”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutti i pronostici “esplosivi” (e sbagliati) di Bocchino: “Referendum? Vincerà il Sì di almeno dieci punti” – Video

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