Il referendum sulle modifiche costituzionali si è appena concluso, coinvolgendo soprattutto i giovani e suscitando un’attenzione superiore rispetto ai precedenti in materia. La consultazione ha visto un'ampia partecipazione e ha generato numerosi commenti e prese di posizione, evidenziando come le opinioni giovanili siano state particolarmente forti e numerose in questa occasione.

Il referendum sulle modifiche costituzionali che si è appena chiuso è un referendum con un’importanza decisamente maggiore di tutti i precedenti, pur sempre sulla Costituzione, che ci sono stati negli scorsi anni. Questo perché oggi, nel 2026, viviamo al crocevia di una serie di crisi gravi e convergenti mai viste prima. Le guerre, la crisi climatica, la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale con le sue conseguenze sul lavoro e sugli esseri umani. Il diffondersi di un tecno-populismo che vede uomini sempre più ricchi, tutti maschi, bianchi e quasi tutti anziani, esaltare da un lato la tecnologia nelle sue forme estreme e dall’altro aggredire i principi democratici, i diritti civili, la parità di genere, con una sconvolgente mancanza di empatia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tutti i No che hanno detto i giovani (non solo alla riforma)

Articoli correlati

“Al funerale del papà di Stefano De Martino, Belen…”. Solo ora l’hanno detto: che doloreIl 20 gennaio 2026 la città di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha ospitato le esequie di Enrico De Martino, padre del conduttore televisivo...

Bobby Solo a Domenica In: “Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie e mio figlio”, la reazione di VenierOspite di Domenica In, nella puntata del 18 gennaio, Bobby Solo ha rivelato: "Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie Tracy e mio figlio...

Meloni FURIOSA Contro i Giudici: LA SICUREZZA NON C'È SE I GIUDICI ANNULLANO OGNI MISURA!

Una raccolta di contenuti su Tutti i No che hanno detto i giovani...

Temi più discussi: Perchè voterò NO, spiegato semplice - Vale Tutto; Ciao Maschio 7 - Rocco Papaleo: Non ho detto tutti i no che avrei dovuto - 21/03/2026 - Video; Liberi di leggere tutti i libri, soprattutto quelli che non ci piacciono; Referendum Giustizia, ha vinto il No: i motivi e l’analisi del voto.

Rocco Papaleo: Non ho detto tutti i no che avrei dovuto - Ciao maschio 21/03/2026Rocco Papaleo si racconta con la consueta ironia, tra il bilancio dei successi cinematografici e la gestione degli affetti più cari. L'attore riflette sulla fatica di essere rigorosi e sulla dolcezza ... msn.com

Beyoncè ha detto no ai ColdplayColdplay: Beyoncé ci ha detto no. Tutti pazzi per i Coldplay? Dopo che il loro ultimo album Xylo Myloto, prodotto dall’ormai fedele Brian Eno, ha debuttato il mese scorso al primo posto nelle ... 105.net

Fusilli cilentani gratis per tutti. Nonna Angelina, annuncio shock: in occasione dell’inaugurazione del primo aprile ad Agropoli, alle ore 19:30, offrirà un piatto di fusilli al sugo semplice a tutti i partecipanti. Segnate la data in agenda! - facebook.com facebook

Buon #StPatricksDay a tutti coloro che festeggiano! Felici di avere a Milano imprese dell’Irlanda del Nord per celebrare patrimonio, cultura e identità durante #IrelandWeek insieme agli amici irlandesi. E di festeggiare anche a Roma con l’Ambasciatrice x.com