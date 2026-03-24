Tutti i No che hanno detto i giovani non solo alla riforma

Da ilfattoquotidiano.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum sulle modifiche costituzionali si è appena concluso, coinvolgendo soprattutto i giovani e suscitando un’attenzione superiore rispetto ai precedenti in materia. La consultazione ha visto un'ampia partecipazione e ha generato numerosi commenti e prese di posizione, evidenziando come le opinioni giovanili siano state particolarmente forti e numerose in questa occasione.

Il referendum sulle modifiche costituzionali che si è appena chiuso è un referendum con un’importanza decisamente maggiore di tutti i precedenti, pur sempre sulla Costituzione, che ci sono stati negli scorsi anni. Questo perché oggi, nel 2026, viviamo al crocevia di una serie di crisi gravi e convergenti mai viste prima. Le guerre, la crisi climatica, la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale con le sue conseguenze sul lavoro e sugli esseri umani. Il diffondersi di un tecno-populismo che vede uomini sempre più ricchi, tutti maschi, bianchi e quasi tutti anziani, esaltare da un lato la tecnologia nelle sue forme estreme e dall’altro aggredire i principi democratici, i diritti civili, la parità di genere, con una sconvolgente mancanza di empatia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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