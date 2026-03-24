In seguito alla bocciatura del referendum, si apre un dibattito sulla situazione del sistema giudiziario. Alcuni commentatori sostengono che il risultato rappresenti un'occasione mancata per affrontare le criticità del settore. Intanto, si parla di un rafforzamento dell'influenza dei giudici nelle decisioni pubbliche, con alcune analisi che evidenziano come questa tendenza possa influenzare il panorama istituzionale.

La sconfitta del Sì al referendum è una occasione persa per sanare le storture della giustizia ed è un segnale per in centrodestra: ora bisogna concentrarsi sui temi che stanno a cuore agli elettori Quattro virgola cinquanta per cento. Questa percentuale è quella chiave per capire le mosse di Donald Trump e quindi dei mercati. Questa famoso 4,5% è l’interesse pagato dal Tesoro americano sulla montagna di debito su cui siedono gli Stati Uniti. Sopra questa soglia, il mercato giudica insostenibile la gestione del rosso federale. E ogni volta che ci si avvicina il presidente s’inventa qualcosa per raffreddare i costi, come è accaduto un anno fa durante la prima fase della guerra dei dazi e poi con la querelle sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tutta La Verità | Belpietro: «Nasce la repubblica dei giudici»

Articoli correlati

Tutta La Verità | Belpietro: «I poliziotti pagano, i magistrati no»Il direttore Maurizio Belpietro commenta il decreto sicurezza smontando il mito dello «scudo penale» e rilanciando il tema della tutela legale per le...

Leggi anche: Tutta La Verità | Belpietro: «Troppe sentenze pro invasione»

Belpietro: nasce la repubblica dei giudici | Tutta La Verità

Una selezione di notizie su Tutta La Verità Belpietro Nasce la...

Discussioni sull' argomento Maurizio Belpietro: È ora di trattare con la Russia; LA VERITÀ * 24/03/2026 - PRIMA PAGINA GIORNALE (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI QUOTIDIANO; Il giorno di dolore dei maratoneti tv: Mai più Giustizia; LA VERITÀ * 20/03/2026 - PRIMA PAGINA GIORNALE (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI QUOTIDIANO.

Il nuovo giornale di Maurizio Belpietro dal 20 settembre nelle edicoleIl quotidiano La verità, che sarà nelle edicole il prossimo martedì, sarà diretto da Maurizio Belpietro che, come si ricorderà, ha lasciato la guida di Libero in modo un po' affrettato, lasciando di ... it.blastingnews.com

la Repubblica. . "Rimpianti Ma no, rifarei tutto. Gli errori, in particolare. Sono quelli che mi hanno permesso di crescere. Non migliori, se fai sempre le cose giuste. Ho chiesto scusa tante volte. La vita, bisogna mangiarla tutta. Un solo vero rimorso: esser stato i - facebook.com facebook

Terminati gli scrutini in tutta la nazione, i dati definitivi del referendum sulla giustizia parlano di oltre 14 milioni di italiani che hanno votato contro la riforma costituzionale (53,74%), contro i 12 che si sono invece espressi a favore (46,26%). Il No ha vinto così co x.com