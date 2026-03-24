Durante il periodo di Pasqua, si prevede l’arrivo di circa 491.760 turisti a Roma, con un incremento del 2 per cento rispetto all’anno precedente. Si stimano circa 1,2 milioni di presenze complessive nella città, secondo le previsioni ufficiali. Questi dati sono stati annunciati da un rappresentante del settore turistico locale.

Per il periodo di Pasqua a Roma si prevede l’arrivo di 491,76 mila turisti, generando un totale di 1,2 milioni di presenze. Questa stima è stata fornita dall’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato, durante la cerimonia di inaugurazione di “Duco travel summit Italy”. Previsioni di Crescita per il Settore Turistico. Onorato ha spiegato che si tratta di una crescita rispettivamente del 2,01 per cento e dell’1,3 per cento rispetto al 2025, l’anno record per la nostra città. Nonostante il contesto geopolitico drammatico che influisce inevitabilmente sul settore del turismo, le previsioni dell’Ente bilaterale del turismo del Lazio indicano che Roma continua a essere una delle mete più ambite. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Turismo. Onorato: per Pasqua attesi 491 mila visitatori, +2 per cento su 2025

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