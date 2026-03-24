Turismo e B&B a Pisa operatori chiedono revisione del Testo unico

Gli operatori del settore turistico e dei bed and breakfast di Pisa chiedono una revisione della legge regionale, focalizzandosi sulla tutela delle attività esistenti e sulla proroga dei termini per gli adempimenti. La richiesta è stata presentata in data 24 marzo 2026, evidenziando la necessità di modifiche normative per gestire meglio le attività ricettive nella città.

Pisa, 24 marzo 2026 – "Una revisione della legge regionale, tutela delle attività esistenti e proroga dei termini per gli adempimenti". Sono queste le richieste avanzate dai titolari di bed and breakfast, affittacamere e strutture extraalberghiere di Pisa e provincia riuniti in assemblea da Confcommercio Pisa nella sede di via Chiassatello. All’incontro, dedicato alle nuove normative e agli adempimenti previsti dal Testo unico del turismo, hanno partecipato oltre 100 operatori del settore. L’appuntamento è stato coordinato dal direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, e dalla responsabile dell’Area Turismo di Confcommercio Toscana, Laura Lodone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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