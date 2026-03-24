TS – Maledetta primavera Inter la solita frenata | dal Bodo alla Fiorentina

Dopo il turno di campionato, le squadre italiane sono al centro di analisi e commenti riguardo alle loro performance. L’Inter ha incontrato difficoltà nella fase di ripresa, passando dal Bodo alla Fiorentina senza riuscire a mantenere costante il ritmo. La stampa sportiva si concentra su questa sequenza di risultati, alimentando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

2026-03-24 12:08:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: MILANO – Maledetta primavera. Passano gli anni e il copione del film stagionale dell’ Inter continua ad assomigliarsi: nel passaggio ai primi caldi, la squadra nerazzurra inizia ad accusare un po’ di stanchezza, al punto di rimettere in discussione certezze acquisite. Il pareggio di Firenze, da questo punto di vista, è arrivato nel peggior momento possibile: la sosta, notoriamente infida, è diventata un momento per rimuginare per chi, comunque, guarda il resto della compagnia dall’alto in basso. Tutto sommato, infatti, lo psicodramma scacciato anche dal presidente Beppe Marotta non avrebbe giustificazioni di classifica: a otto giornate dalla fine del campionato, la squadra di Cristian Chivu ha sei punti di vantaggio sul secondo posto e sette sul terzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Maledetta primavera Inter, la solita frenata: dal Bodo alla Fiorentina Articoli correlati Leggi anche: TS – En-Nesyri e la Juve, dal sì alla clamorosa frenata di mercato: cosa sta succedendo TS – Durmisi show non basta alla Juve, caos finale e rigore Lazio: la Primavera pareggia così2026-03-14 16:00:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Lazio-Juve, rivivi la diretta 96? – Termina la partita con un finale... Contenuti utili per approfondire Maledetta primavera Ts – Inter, maledetta primavera: storicamente cala in questo periodo, ma stavolta…Come sottolinea Tuttosport, storicamente i nerazzurri calano in questo periodo ... msn.com Maledetta primavera Inter, la solita frenata: dal Bodo alla FiorentinaMILANO - Maledetta primavera. Passano gli anni e il copione del film stagionale dell’Inter continua ad assomigliarsi: nel passaggio ai primi caldi, la squadra nerazzurra inizia ad accusare un po’ di s ... tuttosport.com