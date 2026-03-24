Trump tratta con l’Iran

Alla guerra in Iran mancava solo il giallo dei negoziati. Il presidente americano, Donald Trump, annuncia che Teheran vuole un accordo e che i contatti sono già in corso. Per questo ha deciso di sospendere per cinque giorni gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane, nel tentativo di dare spazio alla diplomazia e arrivare alla riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico dei traffici globali. Ma dalla Repubblica islamica arriva una smentita secca e un’accusa imbarazzante: la notizia è falsa, serve solo a manipolare i mercati. Intanto, però, Israele continua a bombardare e non intravede una fine imminente del conflitto. L’ANNUNCIO DI TRUMP. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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